Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «След Чикатило» Смирнова сменила профессию: что случилось

Актриса Ольга Смирнова пришла на премьеру в кинотеатр и поделилась с «МК» новостями своей жизни. В частности, она рассказала, каким стало её лето. Оказалось, что покой Ольге только снится: вместе с Дарьей Мороз она набирает актерский курс. Детали на видео.

Актриса Ольга Смирнова пришла на премьеру в кинотеатр и поделилась с «МК» новостями своей жизни. В частности, она рассказала, каким стало её лето. Оказалось, что покой Ольге только снится: вместе с Дарьей Мороз она набирает актерский курс. Детали на видео.