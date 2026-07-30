Звезда «След Чикатило» Смирнова сменила профессию: что случилось

Актриса Ольга Смирнова пришла на премьеру в кинотеатр и поделилась с «МК» новостями своей жизни. В частности, она рассказала, каким стало её лето. Оказалось, что покой Ольге только снится: вместе с Дарьей Мороз она набирает актерский курс. Детали на видео.