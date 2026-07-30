Певец Николаенко (NЮ) раскрыл, как шоу-бизнес пишет песни: «Понабрали, что было, и слепили»

Артист Юрий Николаенко, который известен по группе NЮ, рассказал о своём отношении к песням, которые пишут коллеги из шоу-бизнеса. По словам Николаенко, сейчас песни уже не те, что раньше. Как говорится, хит уже не тот. О том, какие недостатки в песнях современных звёзд, он рассказал журналистам.