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Американская журналистка Снелл узнала в новом после Сирии в США своего похитителя

Американская журналистка Линдси Снелл на своей странице в X заявила о том, что узнала в новом дипломатическом представителе Сирии в Вашингтоне человека, который был причастен к ее похищению в 2016 году.

Американская журналистка Линдси Снелл на своей странице в X заявила о том, что узнала в новом дипломатическом представителе Сирии в Вашингтоне человека, который был причастен к ее похищению в 2016 году.

Еще в июле 2016 года она отправилась в сирийский город Алеппо для подготовки репортажа. Там она встретилась с Мохамедом Канатари — участником террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, который согласился ответить на ее вопросы.

Сразу после записи интервью боевики взяли журналистку в плен и поместили в камеру. Снелл удалось сбежать спустя две недели. После того как она пересекла границу с Турцией, ее задержали местные власти по подозрению в шпионаже. В конечном итоге американской стороне удалось добиться ее освобождения.

Спустя 10 лет после этих событий Белый дом согласовал кандидатуру первого с 2014 года официального дипломатического представителя Сирии в США. Снелл утверждает, что этот человек является тем самым участником группировки, который удерживал ее в плену.

Министерство финансов США приостановило действие санкций против Сирии, введенных в соответствии с «Законом Цезаря». Вашингтон среди прочего разрешил передачу Дамаску американских товаров и технологий гражданского назначения.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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