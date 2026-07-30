Американская журналистка Снелл узнала в новом после Сирии в США своего похитителя

Сразу после записи интервью боевики взяли журналистку в плен и поместили в камеру. Снелл удалось сбежать спустя две недели. После того как она пересекла границу с Турцией, ее задержали местные власти по подозрению в шпионаже. В конечном итоге американской стороне удалось добиться ее освобождения.