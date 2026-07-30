Известный по роли в фильме «Хороший босс» актер Маноло Соло умер от рака

Испанский актер Мануэль Хесус Фернандес Серрано, также известный как Маноло Соло, скончался в возрасте 62 лет от онкологического заболевания, с которым он боролся последние годы. Об этом сообщили в Испанской академии кинематографических искусств и наук.
Прощание с артистом пройдет в Мадриде, передает Super.ru.
Сначала Соло был журналистом и участником нескольких рок-групп, в которых он выступал в качестве вокалиста и бас-гитариста. В частности, вместе с коллективом Los Relicarios он записал два успешных альбома.
Позднее испанец поступил в Высшую школу драматического искусства и Севильский театральный институт. С конца 1980-х Маноло играл в театре, снимался в сериалах и телешоу. Его дебют в кино состоялся в 2002 году — актер исполнил небольшую роль в драме «Когда все будет в порядке». Кроме того, он снялся в фильме «Хороший босс».
В 2017 году актер был удостоен престижной испанской кинопремии «Гойя» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в ленте "Терпеливый режиссера Рауля Аревало.