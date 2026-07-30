Известный по роли в фильме «Хороший босс» актер Маноло Соло умер от рака

Позднее испанец поступил в Высшую школу драматического искусства и Севильский театральный институт. С конца 1980-х Маноло играл в театре, снимался в сериалах и телешоу. Его дебют в кино состоялся в 2002 году — актер исполнил небольшую роль в драме «Когда все будет в порядке». Кроме того, он снялся в фильме «Хороший босс».