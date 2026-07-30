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В Перми полностью восстановили электроснабжение

В Перми полностью восстановили электроснабжение после отключения света.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 30 июл — РИА Новости. Завершены восстановительные работы после отключения электричества в нескольких микрорайонах в Перми, сообщает пресс-служба филиала компании «Россети Урал».

В четверг днем в компании сообщили о зафиксированном нарушении в основной сети в правобережной части Перми. В результате без электроэнергии оказались жители некоторых участков Дзержинского района: микрорайоны Железнодорожный, Пролетарский и Окулова.

«Энергетики “Россети Урал” полностью восстановили электроснабжение ранее обесточенных жителей в Перми», — говорит в сообщении.