В Перми полностью восстановили электроснабжение

ПЕРМЬ, 30 июл — РИА Новости. Завершены восстановительные работы после отключения электричества в нескольких микрорайонах в Перми, сообщает пресс-служба филиала компании «Россети Урал».
В четверг днем в компании сообщили о зафиксированном нарушении в основной сети в правобережной части Перми. В результате без электроэнергии оказались жители некоторых участков Дзержинского района: микрорайоны Железнодорожный, Пролетарский и Окулова.
«Энергетики “Россети Урал” полностью восстановили электроснабжение ранее обесточенных жителей в Перми», — говорит в сообщении.