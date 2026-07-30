В морпорту Сочи в пять этапов пройдут военные маневры

В пятницу 31 июля в акватории морского порта Сочи пройдут учебные стрельбы. В администрации города предупредили, что на время проведения учений доступ в порт будет закрыт. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие.
Маневры пройдут в несколько этапов: первая серия начнется в 06:30, после чего последует перерыв. Второй этап стартует в 09:00 и продлится до 13:00. Вечерняя часть тренировок запланирована на 17:25 и с 20:00 до 23:45.
Ранее в администрации курорта рассказали о совместных учениях, которые прошли в сочинском концертном зале «Фестивальный». Согласно сценарию, в здание попали обломки беспилотника, что привело к частичному разрушению конструкций и возгоранию. По легенде, под завалами могли оказаться люди, а ряд пострадавших получили травмы различной степени тяжести.