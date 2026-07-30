Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Многие из них находились в голом виде при малолетних детях». Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами

Милиция задержала 300 человек в лесу у озера под Россонами, и не все были одеты.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами. Подробно рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами на нелегальном «турслете». Фото: МВД Беларуси.

Все началось со звонка по номеру 102. В сообщении говорилось о шумном многолюдном мероприятии на берегу одного из озер Россонского района Витебской области. На месте милиционеры обнаружили более 300 человек — белорусов и иностранцев, были и несовершеннолетние.

Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами на нелегальном «турслете». Нашли и предметы, связанные с различными религиозными течениями. Фото: МВД Беларуси.

«Собравшиеся установили палатки, развели костры и устроили гуляния с громкой музыкой и использованием атрибутики различных религиозных течений. Многие из них находились в голом виде при малолетних детях», — описали ситуацию в МВД.

Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами на нелегальном «турслете». Нашли и предметы, связанные с различными религиозными течениями. Фото: МВД Беларуси.

Задержали правоохранители и организаторов «турслета» (а в Беларуси закон запрещает несанкционированные массовые мероприятия). Это оказались жители Минска: девушка 23 лет и 52-летний мужчина. Против участников начат административный процесс. Им вменяют статью 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Задержанные могут получить как штраф до 150 базовых величин, так и общественные работы, административный арест.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми. Еще глава республики сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше