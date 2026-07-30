«Многие из них находились в голом виде при малолетних детях». Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами

Все началось со звонка по номеру 102. В сообщении говорилось о шумном многолюдном мероприятии на берегу одного из озер Россонского района Витебской области. На месте милиционеры обнаружили более 300 человек — белорусов и иностранцев, были и несовершеннолетние.