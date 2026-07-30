«Многие из них находились в голом виде при малолетних детях». Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами

Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами. Подробно рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси.
Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами на нелегальном «турслете». Фото: МВД Беларуси.
Все началось со звонка по номеру 102. В сообщении говорилось о шумном многолюдном мероприятии на берегу одного из озер Россонского района Витебской области. На месте милиционеры обнаружили более 300 человек — белорусов и иностранцев, были и несовершеннолетние.
Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами на нелегальном «турслете». Нашли и предметы, связанные с различными религиозными течениями. Фото: МВД Беларуси.
«Собравшиеся установили палатки, развели костры и устроили гуляния с громкой музыкой и использованием атрибутики различных религиозных течений. Многие из них находились в голом виде при малолетних детях», — описали ситуацию в МВД.
Милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами на нелегальном «турслете». Нашли и предметы, связанные с различными религиозными течениями. Фото: МВД Беларуси.
Задержали правоохранители и организаторов «турслета» (а в Беларуси закон запрещает несанкционированные массовые мероприятия). Это оказались жители Минска: девушка 23 лет и 52-летний мужчина. Против участников начат административный процесс. Им вменяют статью 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Задержанные могут получить как штраф до 150 базовых величин, так и общественные работы, административный арест.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми. Еще глава республики сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают.