Вучич перед выходом на стеклянный пол признался, что весит 117 килограммов

— С учетом того, что во мне 117 килограммов, пойдем на стекло. Пойдем в обнимку с Дробняком (директором госпредприятия-подрядчика «Путеви Србиjе» — прим. «ВМ»), будь что будет. Знаете, на сколько это рассчитано и тестировано? На 130 тонн, могут встать 800 человек, давайте посмотрим, — отметил сербский лидер.