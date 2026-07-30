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Вучич перед выходом на стеклянный пол признался, что весит 117 килограммов

Во время открытия стеклянной смотровой площадки над Овчарско-Кабларским ущельем в четверг, 30 июля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что весит 117 килограммов.

Во время открытия стеклянной смотровой площадки над Овчарско-Кабларским ущельем в четверг, 30 июля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что весит 117 килограммов.

Глава государства принял участие в открытии первой в стране стеклянной смотровой площадки, расположенной на высоте 879 метров на горе Каблар на западе Сербии.

— С учетом того, что во мне 117 килограммов, пойдем на стекло. Пойдем в обнимку с Дробняком (директором госпредприятия-подрядчика «Путеви Србиjе» — прим. «ВМ»), будь что будет. Знаете, на сколько это рассчитано и тестировано? На 130 тонн, могут встать 800 человек, давайте посмотрим, — отметил сербский лидер.

Трансляцию открытия площадки вело местное агентство Танюг.

В мае стало известно, что президент США Дональд Трамп набрал шесть килограммов с апреля 2025 года — его вес составил 108 килограммов. По словам врача Белого дома, несмотря на некоторое увеличение веса, американский лидер находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности.

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