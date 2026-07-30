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По Крымскому мосту временно перекрывали движение

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Проезд автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали. Об этом сообщалось в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорилось в сообщении.

Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников службы транспортной безопасности.

Позже в канале об оперативной ситуации на подходах к мосту проинформировали о возобновлении движения.

В новость внесены изменения (23:49 мск) — добавлена информация о возобновлении движения.

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