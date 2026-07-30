Беглов обсудил с Памфиловой подготовку к выборам

«Для всех нас это уникальный опыт проведения голосования фактически во время войны, которую Запад развязал против России. Но мы не отказываемся от проведения выборов. Мы их готовим, и я уверена, что мы их достойно проведем вопреки всем потугам западных русофобов», — сказала Памфилова.