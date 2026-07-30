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Теннисистка РФ Лютова вышла в четвертьфинал турнира WTA в США

Теннисистка РФ Кристина Лютова выиграла в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации и вышла в четвертьфинал.

Источник: Аргументы и факты

Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла представительницу Австралии Майел Джойнт в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча в американском Мемфисе завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Кристины Лютовой. В четвертьфинале она должны сыграть против победительницы матча между американкой Кэти Макнелли и китаянкой Есинь Ма.

Кристине Лютовой 16 лет. Она занимает 229-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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