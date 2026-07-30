Теннисистка РФ Лютова вышла в четвертьфинал турнира WTA в США

Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла представительницу Австралии Майел Джойнт в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
Встреча в американском Мемфисе завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Кристины Лютовой. В четвертьфинале она должны сыграть против победительницы матча между американкой Кэти Макнелли и китаянкой Есинь Ма.
Кристине Лютовой 16 лет. Она занимает 229-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).