В Волгограде врачи реанимировали ребенка с кетоацидозом по пути на море

Заведующая отделением Татьяна Бондаренко отметила, что это состояние часто становится первым проявлением скрытого диабета первого типа. Ребенок был экстренно госпитализирован в реанимацию для интенсивной терапии. На вторые сутки его перевели в эндокринологическое отделение, где мама и сын прошли обучение в «Школе сахарного диабета».