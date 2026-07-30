В Волгограде врачи реанимировали ребенка с кетоацидозом по пути на море

Специалисты Волгоградской областной детской клинической больницы спасли жизнь семилетнему мальчику из Ульяновска, у которого в дороге развилось жизнеугрожающее состояние.
Семья направлялась на отдых к морю, когда у старшего ребенка резко ухудшилось самочувствие. Волгоградские медики оперативно приняли пациента и оказали необходимую экстренную помощь.
В облздраве сообщили: врач частной клиники направил ребенка в областную больницу после экспресс-анализа. Медики диагностировали диабетический кетоацидоз — тяжелое осложнение дефицита инсулина, при котором организм начинает расщеплять жиры, отравляя кровь токсинами.
Заведующая отделением Татьяна Бондаренко отметила, что это состояние часто становится первым проявлением скрытого диабета первого типа. Ребенок был экстренно госпитализирован в реанимацию для интенсивной терапии. На вторые сутки его перевели в эндокринологическое отделение, где мама и сын прошли обучение в «Школе сахарного диабета».
Мама Эльвина выразила благодарность персоналу за быструю реакцию, постоянную связь и внимательное отношение, отметив, что сын быстро пошел на поправку.
Сейчас ребенок готовится к выписке и планирует пойти в первый класс в сентябре.
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