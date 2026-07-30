КОНКАКАФ отвергла предложение Инфантино продать долю ЧМ частным инвесторам

29 июля FIFA подтвердила планы по созданию новой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет контролировать всю коммерческую деятельность федерации, связанную с основными турнирами, включая чемпионат мира по футболу. Предполагается, что она будет представлять собой акционерное общество. В FIFA заверили, что никто при этом не сможет выкупить наибольший пакет акций, чтобы контролировать деятельность структуры единолично.