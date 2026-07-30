В Зеленоградске прокурор заставил предпринимателя полностью рассчитаться с работником

В Зеленоградске предприниматель в сфере общепита не выплатил работнику при увольнении компенсацию за неиспользованный отпуск. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает региональная прокуратура.
Надзорное ведомство провело проверку, которая выявила нарушения со стороны работодателя. Прокурор района внес предпринимателю представление.
«Мерами прокурорского реагирования трудовые права работника восстановлены, выплачена компенсация за неиспользованный отпуск, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.
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