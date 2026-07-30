Инфантино предложил и проиграл. Что известно о бойкоте УЕФА

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил бойкот всех соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) после планов президента организации Джанни Инфантино продать долю на чемпионат мира частным инвесторам. ТАСС собрал главные детали по этой ситуации.
Начало скандала.
— Доверие к Инфантино со стороны УЕФА уже было подорвано во время чемпионата мира 2026 года.
— Поводом для этого стала отмена дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна на матч плей-офф с командой Бельгии.
— Эта история стала прецедентом, до этого получивший красную карточку футболист пропускал следующий матч. В СМИ сообщалось, что отмене карточки способствовал разговор Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. В УЕФА раскритиковали решение отменить красную карточку.
— После чемпионата мира Инфантино решил продать долю коммерческих прав на мировое первенство частным инвесторам.
— ФИФА сообщила, что для этого будет создана дочерняя компания организации FIFA Forward Enterprise (FFE). По мнению международной федерации, это позволит повысить прибыль ассоциаций — членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире.
— Газета The Times сообщила, что такая схема может принести Инфантино десятки миллионов фунтов. По плану организации новая компания будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА — чемпионат мира и клубный чемпионат мира.
— В сообщении источника отмечалось, что ФИФА консультировалась с лицами, близкими к администрации президента Трампа.
Заявление УЕФА.
— Все 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, приняли решение бойкотировать все соревнования ФИФА.
— УЕФА подчеркивает, что чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт, турнир нельзя продать.
— В УЕФА назвали недопустимым и безответственным разработку такого предложения в тайне.
— В европейской организации назвали это глубокой ошибкой руководства ФИФА, а также отказом ФИФА от своих прямых обязанностей сохранять футбол.
— В УЕФА объяснили, что передача прав частным инвесторам навсегда изменит футбол, ведь ожидания инвесторов превратятся в давление.
— Ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока предложения о частных инвесторах не будут полностью отозваны и не будут даны твердые гарантии того, что ФИФА никогда больше не будет передавать управление организацией или соревнованиями в частные руки.
КОНКАКАФ тоже против.
— Также в четверг провели экстренное совещание члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
— Все 41 ассоциации-члены выразили обеспокоенность ситуацией и отвергли предложение Инфантино.
— В КОНКАКАФ отметили, что необходимость инвестиций частного капитала для финансирования новых и существующих программ после самого прибыльного в истории чемпионата мира поставлена под сомнение.
«Инфантино потерял ориентиры».
— Бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии ТАСС поддержал решение УЕФА бойкотировать соревнования.
— По словам Колоскова, Инфантино перешел красную черту новой идеей с передачей прав.
— Как отметил Колосков, Инфантино чувствует полную безнаказанность и забыл о том, что является избранным человеком, а не назначенным Трампом или кем-то еще.
Перспективы Инфантино.
— Новый скандал Инфантино может сказаться на выборах президента ФИФА в марте 2027 года.
— Как сообщали СМИ, УЕФА готовит сильного кандидата для противодействия Инфантино.
— Следующим крупным турниром ФИФА будет женский чемпионат мира, он пройдет с 24 июня по 25 июля 2027 года в Бразилии.
— Также в октябре по планам Инфантино должен пройти первый фестиваль — чемпионат мира по футболу среди игроков до 15 лет, в нем должны принять участие сборные всех 211 ассоциаций-членов. Турнир пройдет в Азербайджане.