Инфантино предложил и проиграл. Что известно о бойкоте УЕФА

— Ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока предложения о частных инвесторах не будут полностью отозваны и не будут даны твердые гарантии того, что ФИФА никогда больше не будет передавать управление организацией или соревнованиями в частные руки.