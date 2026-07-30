Венгрия может полностью остановить выработку электроэнергии из-за жары

Из-за экстримальной жары река Дунай обмелела до рекордных значений. Это может привести к полной приостановке работы венгерской АЭС «Пакш» уже в ближайшие дни. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр.
«Из-за низкого уровня воды в Дунае сегодня или в пятницу полностью может быть остановлена АЭС “Пакш”», — сказал премьер в рамках пресс-конференции.
В понедельник из-за критического обмеления Дуная у города Пакш оператор АЭС был вынужден ограничить мощность первого и третьего энергоблоков. В среду компания объявила о начале процедуры полной остановки третьего блока.
30 июля в власти Венгрии ввели максимальный уровень опасности из-за жары.
Кроме этого, по данным Минздрава Германии, высокие температуры в 2026 году привели к смерти примерно 10 тыс. жителей ФРГ.