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Венгрия может полностью остановить выработку электроэнергии из-за жары

Мадьяр предупредил о кризисе из-за полной остановки АЭС «Пакш».

Источник: Комсомольская правда

Из-за экстримальной жары река Дунай обмелела до рекордных значений. Это может привести к полной приостановке работы венгерской АЭС «Пакш» уже в ближайшие дни. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр.

«Из-за низкого уровня воды в Дунае сегодня или в пятницу полностью может быть остановлена АЭС “Пакш”», — сказал премьер в рамках пресс-конференции.

В понедельник из-за критического обмеления Дуная у города Пакш оператор АЭС был вынужден ограничить мощность первого и третьего энергоблоков. В среду компания объявила о начале процедуры полной остановки третьего блока.

30 июля в власти Венгрии ввели максимальный уровень опасности из-за жары.

Кроме этого, по данным Минздрава Германии, высокие температуры в 2026 году привели к смерти примерно 10 тыс. жителей ФРГ.

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