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Компания Wildberries перевела второй транш выплат пострадавшим продавцам

Маркетплейс Wildberries осуществил второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках на логистические объекты компании. Об этом сообщили в четверг, 30 июля, в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Маркетплейс Wildberries осуществил второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках на логистические объекты компании. Об этом сообщили в четверг, 30 июля, в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

— Во второй этап выплат вошли около 97 тысяч предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время, — сказано в Telegram-канале маркетплейса.

Отмечается, что вывести деньги продавцы смогут в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат.

30 июля пожар произошел на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле из-за атаки беспилотника ВСУ. В этот же день БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области. В результате пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуировали.

Крмое того, ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске Ставропольского края и Краснодаре. После этого в пресс-службе объединенной компании РВБ уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке украинской армии.

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