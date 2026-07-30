Компания Wildberries перевела второй транш выплат пострадавшим продавцам

— Во второй этап выплат вошли около 97 тысяч предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время, — сказано в Telegram-канале маркетплейса.