Анна Кузнецова: Разработанный «Единой Россией» госстандарт по поддержке студенческой семьи с 1 сентября внедрят в вузах

«Единая Россия» разработала новый стандарт поддержи студенческих семей, который в начале учебного года начнут внедрять в отечественных вузах. Об этом заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила на форуме «Территория смыслов».
Она отметила, что в России растет число студенческий семей — об этом свидетельствуют данные Минобрнауки РФ. Отвечая на вопрос о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать молодые родители, совмещающие учебу с воспитанием детей, она напомнила, что еще недавно в правовом поле нашей страны не было такого понятия, как «студенческая семья».
«Когда мы только внесли соответствующий законопроект в Госдуму, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксировал рост числа студенческих семей в вузах страны. Мы быстро вышли на первое чтение закона и его приняли. Вместе с тем, в регионах, еще до того, как мы на федеральном уровне приняли два федеральных закона, стали формировать программы поддержки студенческих семей. Где-то выделяли миллион рублей семье, где-то поддерживали жильем, кто-то субсидировал аренду жилья. И вместе с Минобрнауки мы поняли, что нужно быстро формировать инфраструктуру, потому что с маленьким ребенком должно быть удобно. Комната матери ребенка — более 300 вузов их открыли», — подчеркнула Анна Кузнецова.
По ее словам, сейчас внесены последние предложения для нового государственного стандарта поддержки студенческих семей. Его созданием занимается партия «Единая Россия».
"С 1 сентября он будет внедрен в вузах, — рассказала заместитель председателя Госдумы.
Новый стандарт поддержки молодых семей будет включать самые разносторонние меры, которые позволят родителям-студентам получать образование и чувствовать себя комфортно.
«Это режим одного окна: юридическая, психологическая консультации, поддержка по формированию льгот и оформлению льготных пособий в зависимости от ситуации. С Торгово-промышленной палатой мы договорились о консультациях по открытию ИП для студенческих семей, которые в этом направлении себя видят, и хотят себя реализовать», — рассказала Анна Кузнецова.
Она уточнила, что сейчас «Единая Россия» внедряет такой формат работы в 17 пилотных регионах.
«Мы постарались выстроить поддержку ребенка от рождения и до совершеннолетия. Важно, чтобы нашим студенческим семьям было везде удобно, комфортно, с разным числом детей. Поэтому создаются специальные учебные планы, есть формат перехода с очного на заочный и так далее», — подчеркнула Анна Кузнецова.
Ранее «Единая Россия» подготовила и внесла в Госдуму законопроект о стажировках студентов и выпускников учебных заведений. Документ закрепляет понятие «стажер» и помогает молодым специалистам трудоустроится во время учебы или после получения профессионального образования. Согласно инициативе стажерами смогут стать студенты или выпускники вузов и колледжей в течение первого года после их окончания.