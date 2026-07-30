На Украине завели дело на родителей подростков, танцевавших под русскую песню

Ранее KP.RU сообщал, что служба безопасности Украины совместно с Нацполицией провела новые задержания среди участников бунта во Львове. Под стражу взяты четыре человека, причастные к нападению на автомобиль сотрудников ТЦК. Среди задержанных были двое действующих военных.