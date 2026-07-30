На Украине завели дело на родителей подростков, танцевавших под русскую песню

Полиция Киевской области составила административные материалы в отношении родителей двух подростков, снявших видео с танцами под русскую песню. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции региона.
По информации ведомства, две 15-летние девушки записали ролик, танцуя под русскую музыку на аллее, где размещены фотографии погибших. В отношении их родителей оформили административный протокол.
Украинская полиция завела дело по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Собранные материалы будут переданы в суд, который примет решение в отношении родителей подростков.
Ранее KP.RU сообщал, что служба безопасности Украины совместно с Нацполицией провела новые задержания среди участников бунта во Львове. Под стражу взяты четыре человека, причастные к нападению на автомобиль сотрудников ТЦК. Среди задержанных были двое действующих военных.