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На Украине завели дело на родителей подростков, танцевавших под русскую песню

Две 15-летние девушки снимали видео под русскую песню у аллеи памяти.

Полиция Киевской области составила административные материалы в отношении родителей двух подростков, снявших видео с танцами под русскую песню. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции региона.

По информации ведомства, две 15-летние девушки записали ролик, танцуя под русскую музыку на аллее, где размещены фотографии погибших. В отношении их родителей оформили административный протокол.

Украинская полиция завела дело по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Собранные материалы будут переданы в суд, который примет решение в отношении родителей подростков.

Ранее KP.RU сообщал, что служба безопасности Украины совместно с Нацполицией провела новые задержания среди участников бунта во Львове. Под стражу взяты четыре человека, причастные к нападению на автомобиль сотрудников ТЦК. Среди задержанных были двое действующих военных.