TMZ: в Лос-Анджелесе не ведут расследований в отношении Джареда Лето

Правоохранители не ведут «открытых расследований» в отношении Джареда Лето, сообщает TMZ.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
"Источники TMZ в полиции Лос-Анджелеса сообщили, что в отношении Лето нет открытых расследований, а следователи не обнаружили поданных против него заявлений о сексуальном насилии или иных преступлениях сексуального характера, — говорится в сообщении.
Напомним, десять женщин обвинили актёра и музыканта Джареда Лето в домогательствах, когда им было от 14 до 19 лет. В частности, одна из женщин утверждает, что в возрасте 17 лет вступила с Лето в половую связь в Калифорнии.
Лето опроверг обвинения в совершении преступлений сексуального характера с применением насилия. По его словам, речь идёт о ложных обвинениях.