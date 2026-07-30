Суд в Петербурге взыскал с химчистки ₽900 тыс. за черный жилет после чистки

Суд в Санкт-Петербурге взыскал с химчистки около 900 тысяч рублей после процедуры, в результате которой жилет клиентки стал однотонно-черным, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Инцидент произошел осенью 2024 года. Как установили специалисты, женщина обратилась в сеть химчисток для оказания услуги по чистке жилета Louis Vuitton. При приемке вещи сотрудник не сообщил истцу о возможных рисках и сделал пометку об износе изделия на 70%.
Как отмечается, жилет долгое время не возвращали. Впоследствии женщине сообщили, что во время чистки все декоративные элементы оказались стерты, а сам жилет стал однотонно-черным. В качестве компенсации предложили бесплатную выдачу заказа и сертификат на следующую чистку.
«Из заключения специалиста следует, что изделие является оригинальным и имеет рыночную стоимость в размере 154 250 рублей при степени износа 50%», — сказано в публикации.
Дзержинский суд Санкт-Петербурга взыскал с ответчика около 900 тысяч рублей в пользу потерпевшей.
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иски Никиты Джигурды к двум предпринимателям, которые продавали товары с его изображением без согласия артиста.