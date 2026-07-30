Суд в Петербурге взыскал с химчистки ₽900 тыс. за черный жилет после чистки

Как отмечается, жилет долгое время не возвращали. Впоследствии женщине сообщили, что во время чистки все декоративные элементы оказались стерты, а сам жилет стал однотонно-черным. В качестве компенсации предложили бесплатную выдачу заказа и сертификат на следующую чистку.