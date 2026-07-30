Анохин: обновление лаборатории Смоленской областной больницы ускорит выполнение анализов

«Посетил Смоленскую областную клиническую больницу — наш флагманский медицинский центр. В 2025—2026 годах провели масштабную работу по модернизации ключевых подразделений этого учреждения. Осмотрели также обновленную лабораторию — она оснащена современным оборудованием, что позволит сократить время получения результатов анализов и повысить точность диагностики. На следующей неделе врачи уже начнут работу в обновленных помещениях», — написал в «Максе» глава региона.