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Анохин: обновление лаборатории Смоленской областной больницы ускорит выполнение анализов

По словам губернатора региона, это также позволит повысить точность диагностики.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новое оборудование лаборатории Смоленской областной больницы позволит медикам сократить время получения результатов анализов и повысить точность диагностики. Врачи начнут работу в обновленных помещениях на следующей неделе, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Посетил Смоленскую областную клиническую больницу — наш флагманский медицинский центр. В 2025—2026 годах провели масштабную работу по модернизации ключевых подразделений этого учреждения. Осмотрели также обновленную лабораторию — она оснащена современным оборудованием, что позволит сократить время получения результатов анализов и повысить точность диагностики. На следующей неделе врачи уже начнут работу в обновленных помещениях», — написал в «Максе» глава региона.

Губернатор сообщил, в отделении реанимации в корпусе № 7 был полностью завершен капремонт, рабочие выполнили комплекс работ: от замены инженерных систем до финишной отделки. Кроме того, специалисты оборудовали палаты, была закуплена новая мебель, включая электрические кровати с дистанционным управлением. Также установлена навигация, помогающая персоналу и пациентам ориентироваться в отделении.

Анохин подчеркнул, что Смоленская областная клиническая больница должна соответствовать уровню современного медцентра, где каждый пациент может своевременно получить качественную медпомощь.