23 новых авто передали полицейским Нижегородской области

Сотрудникам подразделений МВД Нижегородской области вручили ключи от 23 единиц нового служебного автотранспорта. Передача техники состоялась 29 июля 2026 года в рамках заседания коллеги по подведению итогов работы ведомства за первое полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.