23 новых авто передали полицейским Нижегородской области

Сотрудникам подразделений МВД Нижегородской области вручили ключи от 23 единиц нового служебного автотранспорта. Передача техники состоялась 29 июля 2026 года в рамках заседания коллеги по подведению итогов работы ведомства за первое полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Автомобили были приобретены за счет областного бюджета в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Сергей Половников, председатель Заксобрания Евгений Люлин и начальник регионального главка МВД Юрий Арсентьев.
Как отмечалось в отчете ведомства, обновление материально-технической базы позволит повысить оперативность работы подразделений. Начальник ГУ МВД выразил уверенность, что новые машины помогут полицейским быстрее выезжать на заявки и защищать безопасность жителей.
Ранее сообщалось, что преступность снизилась на 18% в Нижегородской области в 2026 году.