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23 новых авто передали полицейским Нижегородской области

Транспортные средства закуплены за счет регионального бюджета для повышения скорости реагирования на вызовы.

Сотрудникам подразделений МВД Нижегородской области вручили ключи от 23 единиц нового служебного автотранспорта. Передача техники состоялась 29 июля 2026 года в рамках заседания коллеги по подведению итогов работы ведомства за первое полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Автомобили были приобретены за счет областного бюджета в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Сергей Половников, председатель Заксобрания Евгений Люлин и начальник регионального главка МВД Юрий Арсентьев.

Как отмечалось в отчете ведомства, обновление материально-технической базы позволит повысить оперативность работы подразделений. Начальник ГУ МВД выразил уверенность, что новые машины помогут полицейским быстрее выезжать на заявки и защищать безопасность жителей.

Ранее сообщалось, что преступность снизилась на 18% в Нижегородской области в 2026 году.