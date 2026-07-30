Анохин: готовность корпуса Смоленской детской больницы превысила 80%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Шестиэтажный корпус Смоленской областной детской клинической больницы, возводимый по поручению президента РФ, готов на 83%. Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Василий Анохин по итогам осмотра объекта.
«Осмотрел ход строительства лечебного корпуса Смоленской областной детской клинической больницы. Этот масштабный проект реализуем по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Строительная готовность объекта — 83%», — написал он.
Глава региона отметил, что шестиэтажный корпус рассчитан на 153 койки, где разместятся четыре операционные, включая интегрированную для телемедицинских консультаций, а также отделение детской онкологии и гематологии на 20 коек. Также в корпусе разместятся отделения детской хирургии, травматологии и оториноларингологии.
По данным главы региона, работы по монтажу систем водоснабжения и канализации, облицовки стен и полов политикой, установке дверей завершены. В настоящее время рабочие монтируют электрические сети, вентиляцию, систему медицинских газов, обустраивают фасад. Кроме того, установлено рентген-оборудование, оборудование централизованного стерилизационного отделения, позже будет смонтирован компьютерный томограф.
Анохин сообщил, что в отделении реанимации будет внедрена система «тихой реанимации», когда сигналы тревоги мониторов и аппаратов искусственной вентиляции легких выводятся на центральный пост медсестер, а пациенты не слышат звуков приборов. «В операционных установлены современные консоли, интегрированные для телемедицинских консультаций с федеральными клиниками. Впервые в Смоленской области в больнице появятся специализированные койки для оказания помощи по нейрохирургии, оснащенные высокотехнологичным оборудованием», — отметил губернатор.
Глава Смоленской области добавил, что завершить строительство и открыть новый корпус планируют в 2026 году. В следующем году планируется отремонтировать и старый корпус больницы. На территории медучреждения установят информационный навигационный стенд, новые фонари, скамейки, отремонтируют дорожки, а фасад здания оборудуют подсветкой.