Анохин: готовность корпуса Смоленской детской больницы превысила 80%

Анохин сообщил, что в отделении реанимации будет внедрена система «тихой реанимации», когда сигналы тревоги мониторов и аппаратов искусственной вентиляции легких выводятся на центральный пост медсестер, а пациенты не слышат звуков приборов. «В операционных установлены современные консоли, интегрированные для телемедицинских консультаций с федеральными клиниками. Впервые в Смоленской области в больнице появятся специализированные койки для оказания помощи по нейрохирургии, оснащенные высокотехнологичным оборудованием», — отметил губернатор.