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Следствие оценило ущерб по делу миллиардера Кустова в ₽8,6 млрд

Следствие оценило ущерб по делу основного акционера «Эфко» Валерия Кустова в 8,6 млрд руб., сообщили источники РБК. Он был арестован по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на нацпроект по беспилотным системам.

Источник: РБК

Следственный департамент МВД оценил ущерб по уголовному делу в отношении председателя совета директоров и основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова в 8,6 млрд руб. Как рассказали РБК два источника, знакомые с материалами расследования, речь идет о предполагаемом хищении бюджетных средств, выделенных в виде субсидий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

РБК направил запрос в пресс-центр МВД.

Валерий Кустов 30 июля был арестован решением Мещанского районного суда на два месяца по обвинению в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст. 159 УК), а также в растрате (ст. 160 УК).

По этому делу в тот же день был задержан и гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко. Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова (невестка Валерия Кустова) и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, 29 июля Мещанский районный суд Москвы отправил их под стражу. Тогда же суд отправил под арест замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя.

Претензии силовиков, как сообщили источники РБК, связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого же расследования в мае был арестован генеральный директор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» был утвержден в конце 2024 году, курирует его вице-премьер Виталий Савельев. Тогда же сообщалось, что объем финансирования до 2030 года составит 696 млрд руб.

Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год. Его состояние издание оценило в $1,1 млрд.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов в России, специализируется на масле, майонезе, растительном мясе, пищевых ингредиентах, яичных продуктах, мыловаренной продукции и кормах для животных. Компания была создана в 1994 году на базе эфиромасличного предприятия «Эфирное» в Алексеевке Белгородской области, она выпускает продукцию под брендами «Слобода», Altero, DeOlio, Fresh и др. В сентябре 2025 года «Эфко» стала владельцем производителя растительного масла «Олейна», которое ранее принадлежало Exoil Group.

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