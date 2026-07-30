Следствие оценило ущерб по делу миллиардера Кустова в ₽8,6 млрд

По этому делу в тот же день был задержан и гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко. Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова (невестка Валерия Кустова) и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, 29 июля Мещанский районный суд Москвы отправил их под стражу. Тогда же суд отправил под арест замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя.