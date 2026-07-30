Дело завели на Украине против родителей детей, танцевавших под русскую песню

Полицейские в Киевской области возбудили административное дело в отношении родителей подростков, которые танцевали под русскую песню. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило главное управление местной Нацполиции.
По их данным, две 15-летние девочки танцевали под российскую музыку на фоне фото погибших, которые были размещены на аллее, и снимали это на видео. В отношении родителей составили административное дело за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
В полиции сообщили, что материалы будут направлены в суд для принятия решения, передает ТАСС.
18 июня сообщалось, что депутаты городского совета в украинском областном центре Кропивницкий проголосовали за запрет на включение в общественных местах песен, клипов и фильмов на русском языке. Уточняется, что за принятие запрета проголосовали 24 депутата, еще трое воздержались.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, которые подлежат в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.