В приютах Ростовской области остаются почти 1,2 тыс. детей

За год показатель сократился — так, в 2024 году в учреждениях содержалось более 1,3 тыс. детей. Также госпожа Шевченко сообщила, что в 2024 году было выявлено 960 детей, оставшихся без попечения родителей, а в 2025 году — 924 ребенка. Власти региона ставят цель сократить к 2030 году число детей в детских учреждениях до 700.