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В США выпустят памятный паспорт с портретом Трампа к 250-летию независимости

Паспорта США с портретом Трампа станут доступны для оформления с 8 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 8 августа американцы могут подать заявку на оформление памятного загранпаспорта, посвященного 250-летию независимости США. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Документ будет украшен портретом президента США Дональда Трампа на фоне текста Декларации независимости, золотым символом Freedom 250 и изображением исторических деятелей, подписывающих документ.

«Начиная с 8 августа вы можете подать заявление на получение памятного паспорта к 250-летию Америки в ближайшем паспортном агентстве», — говорится в сообщении в соцсети X.

Фото: скрин из соцсети президента США.

По данным ведомства, будет выпущено 250 тысяч памятных паспортов. Стоимость оформления документа останется такой же, как у обычного американского загранпаспорта, — 130 долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что в США хотят начать чеканить новую золотую монету номиналом 1 доллар. Глава Минфина Скотт Бессент отметил, что в верхней части денежного знака напечатано слово «Свобода», рядом с лицом Трампа — «В Бога мы верим».

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