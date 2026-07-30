Molecular Psychiatry: лишний вес утончает кору мозга

Учёные из международной команды под руководством Джоди Пейнтер выяснили, что высокий индекс массы тела может быть причиной уменьшения толщины коры головного мозга, а не просто сопутствующим фактором, сообщает Molecular Psychiatry.
Специалисты знали о связи избыточной массы тела с изменениями структуры мозга, но причинно-следственный характер этих изменений оставался неясным. В новом исследовании использовали метод менделевской рандомизации, который позволяет выявить причину с помощью генетических различий, которые наследуются от родителей.
«Данные по индексу массы тела взяли из полногеномных исследований, объединивших сведения о 681 275 людях европейского происхождения. Данные о толщине коры мозга получили из работы крупного международного консорциума нейровизуализации, изучившего до 23 183 человек», — говорится в сообщении.
Согласно результатам, более высокий ИМТ связан с уменьшением средней толщины коры, особенно в зонах, отвечающих за движение и визуальное распознавание.
Кроме того, влияние на мозг оказывают висцеральный жир и высокий уровень С-реактивного белка, который является маркером хронического воспаления.
Исследователи заявили, что их работа свидетельствует о том, что «избыточный вес может напрямую приводить к структурным изменениям мозга и повышать риск психоневрологических заболеваний».
Напомним, по данным Molecular Psychiatry, учёные обнаружили, что повышенный уровень глюкозы в крови способствует ускоренному старению головного мозга.