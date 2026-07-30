Molecular Psychiatry: лишний вес утончает кору мозга

Специалисты знали о связи избыточной массы тела с изменениями структуры мозга, но причинно-следственный характер этих изменений оставался неясным. В новом исследовании использовали метод менделевской рандомизации, который позволяет выявить причину с помощью генетических различий, которые наследуются от родителей.