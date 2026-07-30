В РФ прокомментировали ядерные маневры Германии и Франции

Грядущие совместные ядерные маневры Германии и Франции вызывают у Москвы серьезную обеспокоенность. Об этом ТАСС сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Посол обратил внимание, что ФРГ на словах «не претендует» на ядерный статус и обещает соблюдать соответствующие международные договоры.
Несмотря на заявления о безъядерном статусе, на деле Германия взаимодействует с ядерными державами. К примеру, совместно с Францией проходят ядерные учения, в том числе с имитацией доставки атомного оружия и заправкой французских самолетов.
«Мы за этим, конечно, следим, у нас это вызывает большую озабоченность, не скрою. В Москве это видят, и мы, конечно, весьма-весьма озабочены тем, как будет развиваться ситуация дальше», — пояснил дипломат.
По данным СМИ, военнослужащие Германии впервые смогут принять участие во французских ядерных учениях «Покер».