В КОНКАКАФ поддержали решение УЕФА отвергнуть идею о продаже доли прав на ЧМ

В КОНКАКАФ заявили, что предложение вызвало серьёзные вопросы из-за отсутствия прозрачной процедуры рассмотрения, слишком сжатых сроков и одобрения со стороны руководящих органов ФИФА. В организации также усомнились в необходимости привлечения частного капитала после проведения самого прибыльного чемпионата мира в истории.