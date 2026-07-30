В КОНКАКАФ поддержали решение УЕФА отвергнуть идею о продаже доли прав на ЧМ

В КОНКАКАФ заявили, что предложение вызвало серьёзные вопросы из-за отсутствия прозрачной процедуры рассмотрения, слишком сжатых сроков и одобрения со стороны руководящих органов ФИФА. В организации также усомнились в необходимости привлечения частного капитала после проведения самого прибыльного чемпионата мира в истории.
Ранее сообщалось, что Инфантино предложил создать компанию для управления коммерческими правами на чемпионаты мира, рассчитывая привлечь около $4,2 млрд. Инициатива уже подверглась критике со стороны футбольных функционеров. А УЕФА даже объявил бойкот турнирам ФИФА при реализации этого плана.
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