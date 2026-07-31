Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Линд стал первым за 63 года одноруким футболистом, забившим в еврокубках

В 1963 году нападающий из Северной Ирландии Джимми Хейсти, выступавший за ирландский «Дандолк», поразил ворота швейцарского «Цюриха» в игре Кубка европейских чемпионов.

ТАСС, 30 июля. Датский футболист Мариус Крюгер Линд, играющий за команду «Рунавик» с Фарерских островов, отметился забитым мячом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против словенского «Копера».

Полузащитник отличился на 70-й минуте встречи. Его гол позволил «Рунавику» сделать счет 2:0 и перевести игру в овертайм. В первом матче «Копер» на чужом поле одолел соперника, забив два безответных гола.

Линд стал вторым одноруким футболистом, которому удалось забить мяч в еврокубковом матче. Впервые подобное произошло в сентябре 1963 года, когда нападающий из Северной Ирландии Джимми Хейсти, выступавший за ирландский «Дандолк», поразил ворота швейцарского «Цюриха» в игре Кубка европейских чемпионов.