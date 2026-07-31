Линд стал первым за 63 года одноруким футболистом, забившим в еврокубках

ТАСС, 30 июля. Датский футболист Мариус Крюгер Линд, играющий за команду «Рунавик» с Фарерских островов, отметился забитым мячом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против словенского «Копера».
Полузащитник отличился на 70-й минуте встречи. Его гол позволил «Рунавику» сделать счет 2:0 и перевести игру в овертайм. В первом матче «Копер» на чужом поле одолел соперника, забив два безответных гола.
Линд стал вторым одноруким футболистом, которому удалось забить мяч в еврокубковом матче. Впервые подобное произошло в сентябре 1963 года, когда нападающий из Северной Ирландии Джимми Хейсти, выступавший за ирландский «Дандолк», поразил ворота швейцарского «Цюриха» в игре Кубка европейских чемпионов.