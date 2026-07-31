Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Емельянов день 31 июля, когда узнают погоду на осень

Собрали приметы и запреты на 31 июля, когда отмечают Емельянов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 31 июля вспоминает святого Емилиана Доростольского. В народе отмечают Емельянов день. В указанный день узнавали погоду на осень.

Что нельзя делать 31 июля.

Под запретом свидания. Кроме того, не следует суетиться, торопиться, а также браться сразу за несколько дел. Не рекомендуется проводить свадьбы. А еще нельзя переедать. Предки считали, что это может привести к финансовым сложностям.

Что можно делать 31 июля.

По традиции, к названной дате завершали убирать рожь. Вечером топили баню, чтобы смыть усталость.

Согласно приметам, солнце указывает на теплую осень. В том случае, если идет дождь, то осень выдастся холодной. А на раннюю осень указывают желтеющие листья на верхушках берез.

Тем временем белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.

Кстати, синоптики предупредили про жару до +36 в Беларуси в начале августа 2026.