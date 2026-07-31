Что можно и нельзя делать в Емельянов день 31 июля, когда узнают погоду на осень

Православная церковь 31 июля вспоминает святого Емилиана Доростольского. В народе отмечают Емельянов день. В указанный день узнавали погоду на осень.
Что нельзя делать 31 июля.
Под запретом свидания. Кроме того, не следует суетиться, торопиться, а также браться сразу за несколько дел. Не рекомендуется проводить свадьбы. А еще нельзя переедать. Предки считали, что это может привести к финансовым сложностям.
Что можно делать 31 июля.
По традиции, к названной дате завершали убирать рожь. Вечером топили баню, чтобы смыть усталость.
Согласно приметам, солнце указывает на теплую осень. В том случае, если идет дождь, то осень выдастся холодной. А на раннюю осень указывают желтеющие листья на верхушках берез.
Тем временем белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.
Кстати, синоптики предупредили про жару до +36 в Беларуси в начале августа 2026.