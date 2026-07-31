Для кандидатов-единороссов подготовили пособие к выборам в Госдуму

Открывают и закрывают пособие одноименные разделы «Главное — люди». Самым ценным активом депутата является доверие, которое строится «месяцами и годами через близость к людям, открытость, готовность разговаривать», подчеркивается в брошюре. Избиратели вправе требовать от кандидата «реальной работы с людьми», а не «отношения к ним, как к электорату, который нужно один раз мобилизовать и забыть до следующей кампании».