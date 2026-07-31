Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для кандидатов-единороссов подготовили пособие к выборам в Госдуму

«Единая Россия» (ЕР) подготовила пособие для своих кандидатов в Госдуму, баллотирующихся по одномандатным округам. Брошюра «Из кандидатов в депутаты» («Ъ» с ней ознакомился) содержит политтехнологические, юридические и идеологические рекомендации для партийных выдвиженцев. Кандидатов среди прочего учат правильно общаться с людьми, реагировать на их критику и дискутировать с конкурентами.

«Единая Россия» (ЕР) подготовила пособие для своих кандидатов в Госдуму, баллотирующихся по одномандатным округам. Брошюра «Из кандидатов в депутаты» («Ъ» с ней ознакомился) содержит политтехнологические, юридические и идеологические рекомендации для партийных выдвиженцев. Кандидатов среди прочего учат правильно общаться с людьми, реагировать на их критику и дискутировать с конкурентами.

Согласно аннотации, цель 49-страничного пособия — «лаконично и простым языком разобрать наиболее принципиальные вопросы» о предстоящих выборах. В первую очередь оно предназначено для одномандатников, избирающихся впервые: «Эта “методичка” призвана помочь вам избежать типичных ошибок, которые традиционно совершают кандидаты-новички, и в конечном итоге одержать победу на выборах».

Открывают и закрывают пособие одноименные разделы «Главное — люди». Самым ценным активом депутата является доверие, которое строится «месяцами и годами через близость к людям, открытость, готовность разговаривать», подчеркивается в брошюре. Избиратели вправе требовать от кандидата «реальной работы с людьми», а не «отношения к ним, как к электорату, который нужно один раз мобилизовать и забыть до следующей кампании».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пособие по уходу за избирателем».

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше