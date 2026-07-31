Для кандидатов-единороссов подготовили пособие к выборам в Госдуму

«Единая Россия» (ЕР) подготовила пособие для своих кандидатов в Госдуму, баллотирующихся по одномандатным округам. Брошюра «Из кандидатов в депутаты» («Ъ» с ней ознакомился) содержит политтехнологические, юридические и идеологические рекомендации для партийных выдвиженцев. Кандидатов среди прочего учат правильно общаться с людьми, реагировать на их критику и дискутировать с конкурентами.
Согласно аннотации, цель 49-страничного пособия — «лаконично и простым языком разобрать наиболее принципиальные вопросы» о предстоящих выборах. В первую очередь оно предназначено для одномандатников, избирающихся впервые: «Эта “методичка” призвана помочь вам избежать типичных ошибок, которые традиционно совершают кандидаты-новички, и в конечном итоге одержать победу на выборах».
Открывают и закрывают пособие одноименные разделы «Главное — люди». Самым ценным активом депутата является доверие, которое строится «месяцами и годами через близость к людям, открытость, готовность разговаривать», подчеркивается в брошюре. Избиратели вправе требовать от кандидата «реальной работы с людьми», а не «отношения к ним, как к электорату, который нужно один раз мобилизовать и забыть до следующей кампании».
Подробнее — в материале «Ъ» «Пособие по уходу за избирателем».