Футболисты «Карабаха» не смогли выйти в третий раунд квалификации Лиги Европы

СОФИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Футболисты азербайджанского «Карабаха» проиграли болгарскому ЦСКА по итогам двух матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обе встречи завершились вничью со счетом 0:0. В серии пенальти софийский клуб переиграл соперника — 5:4.
В следующем раунде ЦСКА сыграет против израильского «Маккаби» из Тель-Авива. «Карабах» продолжит бороться за право сыграть в основном раунде еврокубков в квалификации Лиги конференций — третьего по значимости клубного турнира Европы. Его соперником станет украинское «Динамо» (Уиев), проигравшее в отборе Лиги Европы греческому ПАОКу (2:3, 0:2).
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.