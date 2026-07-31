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Футболисты «Карабаха» не смогли выйти в третий раунд квалификации Лиги Европы

Азербайджанцы уступили по сумме двух встреч болгарскому ЦСКА.

СОФИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Футболисты азербайджанского «Карабаха» проиграли болгарскому ЦСКА по итогам двух матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Обе встречи завершились вничью со счетом 0:0. В серии пенальти софийский клуб переиграл соперника — 5:4.

В следующем раунде ЦСКА сыграет против израильского «Маккаби» из Тель-Авива. «Карабах» продолжит бороться за право сыграть в основном раунде еврокубков в квалификации Лиги конференций — третьего по значимости клубного турнира Европы. Его соперником станет украинское «Динамо» (Уиев), проигравшее в отборе Лиги Европы греческому ПАОКу (2:3, 0:2).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.