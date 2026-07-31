Футболисты «Карабаха» не смогли выйти в третий раунд квалификации Лиги Европы

В следующем раунде ЦСКА сыграет против израильского «Маккаби» из Тель-Авива. «Карабах» продолжит бороться за право сыграть в основном раунде еврокубков в квалификации Лиги конференций — третьего по значимости клубного турнира Европы. Его соперником станет украинское «Динамо» (Уиев), проигравшее в отборе Лиги Европы греческому ПАОКу (2:3, 0:2).