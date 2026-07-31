Какие знаки зодиака лучшие друзья

Асцендент (восходящий знак). Именно он отвечает за то, как вас воспринимают окружающие в первую минуту. Если у вашего друга Лев, а Асцендент Рак, он будет не царственным, а заботливым. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизньЛуна и Венера. Эти планеты отвечают за эмоции и привязанности. Именно они диктуют, как человек дружит на самом деле, а не как «должен» дружить по книге. Дома гороскопа. Положение планет в 11-м доме (дом друзей) может перевесить любую несовместимость стихий.