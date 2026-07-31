Что можно и нельзя делать в Омельянов день 31 июля 2026 года

Посещение бани (строго до заката!). Это главная традиция дня. Баня в Омельянов день обладает не просто гигиенической, но и магической силой: она смывает не только физическую усталость после страды, но и душевные переживания. Однако важно помнить: париться нужно группой и засветло, чтобы не прогневить духа-хранителя — Банника. Веники в этот день особенно целебны, особенно если они из ржаной соломы или душистых трав. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомОсвящение инструментов. Если у вас есть садовый или сельскохозяйственный инвентарь (особенно серпы, косы или бороны), самое время их очистить, заточить и, по традиции, окропить святой водой. Это залог того, что техника не подведет в следующем сезоне. Умеренный труд и завершение старых дел. Идеальный день для того, чтобы поставить точку в проектах, начатых в июне-июле. Работать можно, но без фанатизма. Тяжелая перегрузка в этот день навлекает ошибки и болезни. Благотворительность и угощение. Помощь нуждающимся, угощение соседей пирогами с ягодами или дарами леса — это прямой путь к благословению. Считается, что щедрость 31 июля обернется достатком на весь следующий год. Наблюдение за природой. Это лучший день для метеорологических прогнозов. Утренний туман сулит грибное лето и ясную осень, а поведение раков или мух подскажет, ждать ли грозы.