В России введут новый ГОСТ на паштеты для детей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет заработает в России с 1 сентября текущего года, он разрешает добавлять в такую продукцию мускатный орех и кориандр, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.
ГОСТ распространяется на мясные вареные и пастеризованные паштеты для детей старше трех лет. Требования установлены к различным физико-химическим показателям паштетов. Например, консистенция продукта должна быть нежной и мажущей. Масса должна быть равномерно перемешанной и однородной. Цвет паштета может быть от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком.
Вкус мясных паштетов для детей должен быть слабосоленым, без посторонних привкусов или запахов. Допускается не ярко выраженный аромат петрушки, сельдерея, душистого перца, лука, мускатного ореха и кориандра. При этом в предыдущей версии ГОСТа использование последних двух ингредиентов не было рекомендовано.
Уточняется также доля содержания белка в паштетах — не менее 12 граммов белка на 100 граммов паштета. Требования установлены и к жирности — не более 14 граммов жира на 100 граммов продукта.
Помимо этого, в 100 граммах паштета должно быть от 270 до 450 миллиграммов кальция, а йода — от 0,03 до 0,05 миллиграмма.
«Органолептические показатели, массу нетто, состояние упаковки, правильность нанесенной маркировки определяют в каждой партии. Массовые доли поваренной соли, общего фосфора, температуру продукта, микробиологические показатели определяют в каждой партии», — отмечается в документе.