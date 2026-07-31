В России введут новый ГОСТ на паштеты для детей

ГОСТ распространяется на мясные вареные и пастеризованные паштеты для детей старше трех лет. Требования установлены к различным физико-химическим показателям паштетов. Например, консистенция продукта должна быть нежной и мажущей. Масса должна быть равномерно перемешанной и однородной. Цвет паштета может быть от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком.