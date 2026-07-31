В «Максе» можно подтвердить возраст для получения льгот в учреждениях культуры

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минкультуры дало возможность подтверждения льгот в учреждениях культуры с помощью мессенджера «Макс». Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с сегодняшнего дня.
Подтвердить льготы с помощью цифрового ID можно в музеях, театрах и галереях. Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида можно при покупке билета в кассе. Пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения — отсканировать его.
В пилотном проекте приняли участие несколько сотен учреждений культуры в большинстве российских регионов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Свердловской, Тульской и Нижегородской областях.