По-нашему это шок: какие премьеры телесериалов ждут россиян в августе

Август — не лучший месяц для любителей теленовинок: производители ждут окончания сезона отпусков и летних каникул, чтобы в сентябре с новыми силами вести борьбу за зрительское внимание. Наверное, именно поэтому среди августовских премьер числятся по большей части криминальные триллеры: даже если разнообразия ждать не приходится, пощекотать зрительские нервы нужно по полной программе! Будь то отечественный детективный сериал «Число зверя» или мрачный скандинавский экшен «Кровавая жертва» — саспенс гарантирован. «Известия» рассказывают о самых интересных телепремьерах августа.
«Стерлинг поинт"Prime5 августа.
Энн Джейкобсон живет в вечно спешащем Нью-Йорке вместе с братом-близнецом Коннором и приемным отцом Стивеном, который воспитал их как родных детей. Однако в день, когда Энн исполняется восемнадцать, она узнает, что родной дед-канадец, с которым она никогда не виделась, оставил ей по завещанию остров. Девушка решает отправиться в Канаду и осмотреть свои новые владения, не зная, что это решение круто изменит ее жизнь. Ей предстоит столкнуться с нежданной опасностью, найти новых друзей и настоящую любовь, а также многое узнать о мрачной истории своей настоящей семьи.
Главную роль сыграла Анна Рубин («Анора»). Также в сериале снялись лауреат «Серебряного медведя» Берлинале Джей Дюпласс и Дин Морган, известный по «Ходячим мертвецам». Живописную природу таинственного острова снимали в канадском Торонто: шоураннер сериала, канадка Меган Парк не упустила случая прорекламировать экологическое благополучие своей родины.
«Осколки"Disney+5 августа.
1981 год, Лос-Анджелес. Компания золотой молодежи из престижной частной школы не считает родительских денег, тусуясь по самым дорогим клубам и самым статусным вечеринкам города. Будущее видится им ясным и безоблачным, а путь к счастью и успеху — прямым и несложным, как прогулка в парке. Но нежданно в городе объявляется маньяк, убивающий богатых и знаменитых. Следствие считает, что преступник мстит «сливкам общества» за когда-то причиненное ему зло, но полицейские не в состоянии раскрыть его планы и предугадать, кто станет следующей жертвой. И тогда компания богатеньких школяров решает самостоятельно вычислить и поймать злодея…
Сериал поставлен по одноименному роману одного из крупнейших современных писателей США Брета Истона Эллиса, обретшего всемирную славу после экранизации другого его произведения о мрачных тайнах сильных мира сего — романа «Американский психопат». К съемкам «Осколков» создатели подошли всерьез — режиссером стал Макс Уинклер («Взрослые игры»), главные роли сыграли многократная номинантка на «Золотой глобус» и «Эмми» Эван Рейчел Вуд и обладатель премии BAFTA за лучшую роль второго плана в «Красоте по-американски» Уэс Бентли.
«Число зверя’НТВ5 августа.
1993 год, российская глубинка. Следователь прокуратуры Алексей Кирсанов переходит дорогу главарю местной ОПГ, и теперь его жизнь и жизнь его жены в опасности. Спасением становится перевод в Ярославскую область, где недавно занял кресло прокурора давний друг и коллега Кирсанова Игорь Сазонов. Едва обустроившись на новом месте, следователь сталкивается с жестоким убийством: маньяк уничтожил целую семью, кровью написав на телах жертв библейское число 666 (движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ). В живых остался только восьмилетний мальчик. Исследовав архивы, Кирсанов выясняет, что около десяти лет назад в области случились два точно таких же жестоких убийства. Следователь предлагает Сазонову объединить дела и начать охоту на маньяка, но Сазонов очень не хочет начинать карьеру на новом месте с доклада руководству о серийном убийце…
Постановкой занимался Алексей Быстрицкий («Орден», «Стражник», «Душегубы»), давно работающий в жанре криминального триллера, главную роль исполнил Игорь Паламарчук («Пилигрим», «Архипелаг»), тоже опытный мастер детективного экшена. Проект изначально должен был выйти на экраны в 2023 году, однако раз за разом откладывался. Будем надеяться, что это время потребовалось создателям, чтобы довести зрелище до совершенства. Сериал укладывается в набирающий обороты тренд на нуарные триллеры, отсылающие нас к криминальному бэкграунду российской провинции конца прошлого столетия, так что имеет все шансы после премьеры занять заметное место в рейтинге сериалов от «Медиалогии».
«Фонари"HBO16 августа.
Галактические герои из корпуса Зеленых Фонарей надзирают за порядком и защищают закон во всех концах вселенной, смело вставая на пути у злодеев. Двое стражей получают задание расследовать странное убийство в штате Небраска. Один из них, Хэл Джордан, уже давно служит в Зеленых Фонарях и успел повидать всякие ужасы в разных концах галактики. Второй, Джон Стюарт, делает первые шаги в борьбе со злом, и ему предстоит не только освоить многообразные возможности, которые предоставляет Зеленым Фонарям их корпус, но и решить для себя вопрос о том, кто он, какова его жизненная цель и ради чего он ежедневно выходит на битву с галактическими негодяями.
«Зеленые фонари» — очередной сериал в рамках франшизы «Вселенная DC». Кайл Чандлер («Королевство», «День, когда Земля остановилась), сыгравший Джордана, и Аарон Пьер (“Гений”, “Время”), сыгравший Стюарта, отлично отыгрывают разбитную парочку — своего рода Балбеса и Бывалого со Среднего Запада. Раскрытие злодейского заговора межгалактического масштаба они перемежают решением собственных проблем, пытаясь найти общий язык с родными и коллегами: Хэл — с Кэрри, шерифом маленького городка по соседству, а Джон — с собственными родителями. Франшиза уже неплохо отработана, неприятных сюрпризов не предвидится, любителям жанра смотреть обязательно.
«Кровавая жертва"Netflix20 августа.
Глухой ночью в полиции Стокгольма раздался звонок — неизвестный сообщил о незаконном проникновении в частное жилище. Двое полицейских выехали по названному адресу, по которому обнаружился летний домик на одном из небольших островов шведской столицы. Патруль успел лишь сообщить, что в доме пусто — и замолк, как оказалось, навсегда. На следующий день патрульных обнаружили мертвыми. Это резонансное преступление стало первым в череде жестоких убийств стокгольмских полицейских. Несмотря на отчаянные усилия следователей, им не удается не только выследить преступников, но и понять логику их действий или предугадать, где произойдет следующее нападение. В конце концов, ведущий дело детектив Томас Берг вынужден привлечь к расследованию своего отца, отставного детектива. Отец и сын давно в ссоре, и вот теперь им предстоит не только найти общий язык, но и совместными усилиями задержать убийцу…
Шоураннер «Кровавой жертвы» — британец Джордж Кей («Захваченный рейс»). Изначально детективный сериал планировали назвать просто — «Дело», однако в конечном итоге создатели решили поддать макабра. Неудивительно, впрочем: «Кровавую жертву» снимал датчанин Кристоффер Нюхольм («Убийство»), мастер настоящего скандинавского детектива, где все краски смазаны, все голоса приглушены, а за каждым поворотом сюжета плещет подспудное безумие. За это, впрочем, их и любят поклонники жанра.
«Ученые дамы"Okko21 августа.
Сериал рассказывает о роли женщин в науке, о судьбах наших выдающихся соотечественниц, которые пробивали себе дорогу в среде ученых в постоянной борьбе с предрассудками общества, считавшего научные штудии исключительно мужским занятием. Каждая из серий проекта посвящена одной из научных дисциплин — математике, химии, биологии, физике, метеорологии, геологии, микробиологии и астрономии. В каждой из них рассказывается о выдающихся женщинах-ученых, каждая из которых не просто добилась признания в науке, но и существенно продвинула вперед свою область знаний.
Сериал сделан в нестандартном формате: в видеоряд вплетены документальные материалы, интервью и мультипликационные кадры, превращающие сухие строки учебника в занимательный эмоциональный рассказ. Полноценными соавторами и соучастницами проекта стали наши современницы, работающие в науке. Их успехи и уверенность в том, что они нашли свое место в жизни, не только заряжает зрителя позитивом, но и наглядно показывает, какую гигантскую работу над собой проделало человечество за прошедший век-полтора, избавляясь от собственных предрассудков.