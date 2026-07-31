Властелины сердец: кинодебют Бородиной и новый взгляд на Пиноккио

Романтическая комедия с элементами фэнтези собрала звездный актерский состав. Фильм стал кинодебютом не только для Ксении Бородиной, но и для ее младшей дочери Теоны и для средней дочери Оксаны Самойловой и Джигана — Леи. Это история о семейной паре — супругах Вове и Марго, воспитывающих двух дочек. За фасадом внешнего благополучия — брак, который трещит по швам: забота сменилась безразличием, а любовь превратилась в привычку. Всё меняется, когда Вова получает необычный подарок от старушки — бутылку с магическим напитком. Вскоре герои выясняют, что все их тосты, сказанные за столом, начинают сбываться. Супруги начинают использовать волшебство в своих целях, однако цепочка происходящих следом событий заставит столкнуться с тем, от чего они долгое время прятались.