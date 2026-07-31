Властелины сердец: кинодебют Бородиной и новый взгляд на Пиноккио

Создатели хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный» сломают привычный образ сказочного героя, а режиссер мультфильма «Непокой» исследует внутреннее состояние человека, испытывающего чувство неопределенности. Персонажам триллера с элементами черной комедии «Призрак в клетке» придется ответить за свои поступки перед потусторонней сущностью, герои Ксении Бородиной и Алексея Чадова попробуют спасти брак с помощью магии в романтической комедии «За любовь», а банда преступников устроит дерзкий налет на банковое хранилище в фильме «Ограбить Лондон». «Известия» собрали гид по главным кинопремьерам этого уикенда.
«Пиноккио: Раскрепощенный», 18+
Режиссер: Рис Фрейк-Уотрефилд. В ролях: Ивэн Ллойд, Ричард Брейк, Роберт Инглунд, Адриан Бертон, Питер ДеСоуза-Фейхони.
Фото: Jagged Edge Productions.
В последние годы хоррор-индустрия переосмысливает детскую классику, превращая знакомых героев в участников кровавых сюжетов. В списке — жестокие версии про Винни-Пуха, Питера Пэна и жаждущего расплаты олененка Бэмби. А теперь создатели фильма «Пиноккио: Раскрепощенный» представляют хоррор-версию истории Карло Коллоди, отказываясь от тем взросления и поиска человечности. По сюжету мальчик Джеймс после смерти родителей приезжает к своему одинокому дедушке — мастеру Джеппето. Тот знакомит ребенка с ожившей деревянной куклой по имени Пиноккио. И если поначалу новый друг кажется Джеймсу вполне безобидным, то позже выясняются жуткие детали его существа.
В основе — темы одержимости и насилия. Пиноккио, стремясь обрести человеческий облик, начинает убивать людей одного за другим. Он буквально по кускам собирает свое новое тело, ошибочно предполагая, что стать человеком можно исключительно физически. Визуально бросается в глаза сам облик «деревянного мальчика». Благодаря неестественной пластике и ужасающему дизайну Пиноккио превращается в монстра, который не должен существовать. Авторы фильма явно сделали ставку на эпатаж и провокацию, решив разрушить привычный сказочный образ, и вряд ли стремились конкурировать с другими крупными хоррорами.
«Ограбить Лондон», 18+
Режиссер: Дэвид Маккензи. В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Гугу Эмбата-Ро, Саффрон Хокинг, Сэм Уортингтон.
Фото: Anton.
У фильмов об ограблениях есть свои устоявшиеся приемы, поэтому удивить зрителя в этом жанре непросто. Британский триллер «Ограбить Лондон» делает ставку не на зрелищный экшен, а на необычную идею, которая и становится его преимуществом. Отправная точка сюжета — опасная находка: неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой. Чтобы обезопасить жителей Лондона, полиция и экстренные службы начинают эвакуацию и принимают меры общественной безопасности. Банда преступников решает воспользоваться происходящим на улицах хаосом и готовит дерзкий налет на банковское хранилище. Однако план оказывается не таким идеальным, каким кажется на первый взгляд.
В картине Лондон представлен не привычным туристическим городом. Перекрытые кварталы, работа экстренных служб — всё это помогает воссоздать документальную достоверность. Операторское решение делает фильм не очередным развлекательным аттракционом, а репортажем с места событий.
«Призрак в клетке», 18+
Режиссер: Джоко Анвар. В ролях: Абимана Арьясатья, Амин Сугандхи, Арсвенди Бенин Свара, Бронт Паларае, Энди Арфиан.
Фото: Barunson E&A.
Мировая премьера индонезийско-южнокорейского фильма состоялась в рамках 76-го Берлинского международного кинофестиваля. Картина обращается сразу к нескольким жанровым направлениям — хоррору, триллеру и черной комедии, где страх соседствует с социальной сатирой. В центре повествования — тюрьма, в которой явно нет дружественных отношений ни между заключенными, ни между охранниками. С появлением в исправительной колонии журналиста Димаса, несправедливо осужденного за убийство редактора, начинают происходить мистические расправы. Героям приходится столкнуться с жестокими последствиями своих поступков и объединиться против потусторонней сущности.
Тюрьма в фильме становится миниатюрной моделью общества, где коррупция и насилие долгое время воспринимались частью привычного порядка. А призрак проецирует копившиеся на протяжении многих лет проблемы, которые оставались скрытыми за бетонными стенами. Визуальный образ исправительного учреждения — узкие коридоры и металлические решетки — создает ситуацию безысходности для персонажей. Герои оказываются запертыми не только внутри здания, но и внутри своего прошлого.
«Непокой», 18+
Режиссер: Леонид Шмельков. В ролях: Вера Кузнецова, Леонид Шмельков, Иван Бондаренко, Анна Кадыкова, Александр Шарапановский.
Фото: Про: взгляд.
Проект Леонида Шмелькова — пример анимации, которая выходит за рамки развлечения и становится самостоятельным способом художественного высказывания. Режиссер исследует внутреннее состояние человека, оказавшегося в ситуации неопределенности. В центре сюжета — двое друзей Яша и Бернар, которые отправляются в дорогу и по пути решают переночевать в периферийном отеле «Роза». Утром становится понятно, что покинуть гостиницу невозможно, а постояльцы таинственным образом начинают исчезать.
Картина соединяет фантастику и триллер, а происходящее на экране скорее напоминает сюрреализм, где стирается грань между сном и явью. Герои не просто не могут выбраться из отеля — у них не получается разобраться с окружающей действительностью. Мультфильм не дает однозначных ответов, предлагая зрителю по-своему осмыслить историю.
«За любовь», 16+
Режиссер: Андрей Малай. В ролях: Ксения Бородина, Алексей Чадов, Теона Бородина, Лея Самойлова, Виктория Клинкова.
Фото: Papini Production.
Романтическая комедия с элементами фэнтези собрала звездный актерский состав. Фильм стал кинодебютом не только для Ксении Бородиной, но и для ее младшей дочери Теоны и для средней дочери Оксаны Самойловой и Джигана — Леи. Это история о семейной паре — супругах Вове и Марго, воспитывающих двух дочек. За фасадом внешнего благополучия — брак, который трещит по швам: забота сменилась безразличием, а любовь превратилась в привычку. Всё меняется, когда Вова получает необычный подарок от старушки — бутылку с магическим напитком. Вскоре герои выясняют, что все их тосты, сказанные за столом, начинают сбываться. Супруги начинают использовать волшебство в своих целях, однако цепочка происходящих следом событий заставит столкнуться с тем, от чего они долгое время прятались.