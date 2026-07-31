Итальянец в России: Пупо вернулся в Москву после скандала на родине

Исполнитель бессмертного хита Gelato al cioccolato, итальянский певец Пупо 30 июля дал концерт в Москве. Он вернулся в Россию после скандала на родине в конце прошлого года — тогда его раскритиковали местные СМИ после интервью «Известиям». Музыкант провокациям не поддался и вновь встретился со своими поклонниками — теперь в Зеленом театре на ВДНХ. Он призвал не верить тем, кто говорит, что итальянцы не любят Россию, принял в подарок портрет Пушкина и включил в программу советский хит. О том, как прошла творческая встреча, — в нашем материале.
Что Пупо связывает с Россией.
Интервью, которое Пупо дал «Известиям» в октябре 2025 года, вызвало широкий резонанс в итальянской прессе. Если молодежные и музыкальные издания поддержали артиста, обратив внимание на его призыв к сохранению культурного диалога между народами, то крупные общественно-политические СМИ выразили возмущение его прямолинейной позицией. Наибольшую критику вызвали слова исполнителя о готовности получить российское гражданство, если власти Италии введут официальный запрет на поездки в РФ. Однако нападки журналистов Энцо Гинацци (настоящее имя исполнителя — Ред.) не испугали.
— Никакого скандала нет. Для Европы это нормальное явление — для Италии, для Франции. У них такая позиция против России. Все это знают. У меня нет такой позиции. Я свободный человек, который следует своим идеям. Они отменили мои концерты. Такие были у них идеи. Но, к счастью, у меня нет такой необходимости — следовать идеям других. У меня идея — искусство, культура и спорт не должны быть никаким образом ограничены. И я продолжу выступать здесь до тех пор, пока не примут закон, что итальянцам будет запрещено приезжать в Россию. Но я надеюсь, такого никогда не случится. Ну, и тогда, возможно, я попрошу русский паспорт (смеется), — сказал Пупо в эксклюзивной беседе с «Известиями».
Пупо не зря называют итальянским певцом с русской душой. Связь главного романтика Сан-Ремо с нашей страной уникальна: его первые гастроли в СССР состоялись в 1980-х, и с тех пор армия российских поклонников только растет. В рамках летнего тура по России мэтр итальянской эстрады уже побывал с концертами в Нижнем Новгороде и Калининграде, а теперь вновь приехал в Москву, чтобы выступить в Зеленом театре ВДНХ.
К началу шоу звезды итальянского диско 1980-х исторический амфитеатр был заполнен до отказа. Когда Пупо вышел на сцену, фангруппа, в которой были как зрители элегантного возраста, так и совсем молодые люди, устроила артисту горячий прием — зал взорвался овациями.
«Итальянцы любят русских. Не верьте тем, кто говорит обратное».
На этот раз жизнерадостный синьор привез в столицу особую программу, приуроченную к 50-летию творческой карьеры. Но главным стержнем вечера стали не столько культовые хиты, сколько откровенное, почти семейное общение артиста с публикой. Пупо вообще известен своей любовью к разговорам со сцены.
— Вчера я был в Калининграде. До этого — в Нижнем Новгороде. А потом поеду в Сочи. Я сделал свой выбор — в этот сложный момент быть в России, — сказал Пупо в начале выступления. — Впервые я приехал в Россию в 1979 году. Многие из вас тогда еще не родились. А я уже тогда был влюблен в вашу страну. Я решил приехать сюда без оркестра, с гитарой, потому что сегодня я у себя дома. Итальянцы любят русских. Не верьте тем, кто говорит обратное.
Маэстро много шутил, согревая публику итальянским темпераментом, показывал на большом экране семейные фотографии и даже рассказал о смерти мамы, которая ушла несколько месяцев назад в возрасте 93 лет. Интересовался он и историями зрителей. Один из поклонников бывал на концерте музыканта много лет назад и теперь снова специально приехал из Казани.
— Я помню, вы тогда были молоды, — пошутил артист и обнял мужчину.
Другой поклонник попросил оставить автограф на диске, который хранит с детства. Пупо едва успевал принимать охапки цветов. Особенным подарком стал портрет Александра Пушкина.
— Конечно, я знаю Пушкина! В России Пушкин — это как для нас Данте Алигьери, — сказал Пупо «Известиям» и пообещал повесить портрет у себя дома.
Между диалогами звучали культовые Gelato al cioccolato, Ciao, лирическая Su di noi. Собственным репертуаром артист не ограничился. Он включил запись великой композиции «Надежда», созданной Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, которую он исполнял со Львом Лещенко.
— Это прекрасная песня. Очень красивая, — сказал Пупо.
Одну из песен итальянец посвятил своему земляку Тото Кутуньо, которого не стало в 2023 году. В память о нем прозвучала L"italiano.
В финале вечера Энцо Гинацци, который и без того не раз спускался в зал и не ограничивал поклонников в стремлении поцеловать его в щеку, окончательно стер границу между собой и зрителями. Он пригласил всех желающих на сцену, чтобы вместе исполнить одну из главных итальянских песен — Sarà perché ti amo группы Ricchi e Poveri.
Концерт на ВДНХ доказал: интерес к итальянской эстраде в России не угасает, а искренность артиста и преданность его слушателей остаются сильнее языкового барьера. Следующая точка на карте гастролей Пупо в России — Сочи, где артист выступит 3 августа.