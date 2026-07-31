Итальянец в России: Пупо вернулся в Москву после скандала на родине

— Никакого скандала нет. Для Европы это нормальное явление — для Италии, для Франции. У них такая позиция против России. Все это знают. У меня нет такой позиции. Я свободный человек, который следует своим идеям. Они отменили мои концерты. Такие были у них идеи. Но, к счастью, у меня нет такой необходимости — следовать идеям других. У меня идея — искусство, культура и спорт не должны быть никаким образом ограничены. И я продолжу выступать здесь до тех пор, пока не примут закон, что итальянцам будет запрещено приезжать в Россию. Но я надеюсь, такого никогда не случится. Ну, и тогда, возможно, я попрошу русский паспорт (смеется), — сказал Пупо в эксклюзивной беседе с «Известиями».