F6 обнаружила сгенерированные ИИ вредоносные сайты-подделки МО РФ

Маскировка у сайтов, как признали в F6, «тщательная», поскольку все ссылки, кроме формы для ввода данных, ведут в реальные разделы на настоящем сайте Минобороны. При этом дизайн ресурсов сильно отличается от того же у МО РФ. «Однако пользователям, которые этот сайт ранее не посещали, трудно заметить подделку», — предупредили в компании.