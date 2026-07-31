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F6 обнаружила сгенерированные ИИ вредоносные сайты-подделки МО РФ

С помощью поддельных страниц злоумышленники собирали личные данные родных и близких погибших участников специальной военной операции, сообщили представители ИБ-вендора.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты компании F6 и Минобороны России обнаружили в сети мошенническую схему, использующую фейковые сайты ведомства, сгенерированные злоумышленниками с помощью ИИ, сообщили ТАСС представители ИБ-вендора.

С помощью сайтов собирались личные данные родных и близких погибших участников специальной военной операции — у потенциальных жертв могли украсть паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Уловкой было предложение зарегистрироваться на сайте, чтобы якобы поучаствовать в церемонии передачи госнаград, и мошенники, соответственно, просили оставить и данные «сопровождающих».

Маскировка у сайтов, как признали в F6, «тщательная», поскольку все ссылки, кроме формы для ввода данных, ведут в реальные разделы на настоящем сайте Минобороны. При этом дизайн ресурсов сильно отличается от того же у МО РФ. «Однако пользователям, которые этот сайт ранее не посещали, трудно заметить подделку», — предупредили в компании.

На территории РФ выявленные сайты уже заблокированы, заверили в F6. Главной опасностью после компрометации введенных на них сведений было последующее мошенничество, нацеленное на кражу средств или на склонение к совершению преступлений.

Также ставилась под угрозу безопасность учетных записей в государственных сервисах, поскольку иногда в них, чтобы восстановить пароль, нужно указать номер паспорта или информацию из других документов. Помимо этого, жертвы могли столкнуться с попытками мошенников оформить на них микрозаймы, добавили в F6.