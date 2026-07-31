Чемпионат Европы по водным видам спорта стартует в Париже

Соревнования по прыжкам в воду пройдут с 31 июля по 6 августа. В этом виде будут разыграны первые медали. В пятницу пройдут состязания смешанных команд, финал которых начнется в 14:30 мск. Турнир по синхронному плаванию также начнется 31 июля, однако он завершится 5 августа.