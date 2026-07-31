Чемпионат Европы по водным видам спорта стартует в Париже

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по водным видам спорта стартует в пятницу. Соревнования пройдут в Париже.
В программу турнира войдут соревнования по плаванию в крытом бассейне, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу. Всего будет разыграно 80 комплектов наград.
Соревнования по прыжкам в воду пройдут с 31 июля по 6 августа. В этом виде будут разыграны первые медали. В пятницу пройдут состязания смешанных команд, финал которых начнется в 14:30 мск. Турнир по синхронному плаванию также начнется 31 июля, однако он завершится 5 августа.
Состязания по плаванию на открытой воде пройдут с 4 по 8 августа, турнир по хай-дайвингу состоится с 7 по 8 августа. Закроют программу чемпионата Европы соревнования по плаванию.
Впервые за пять лет на чемпионате Европы по водным видам спорта выступят российские спортсмены. В 2021 году на турнире в Будапеште они выиграли общекомандный зачет, завоевав 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Россияне выступят в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы завершится 16 августа.