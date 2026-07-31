Гендиректор «УК ЭФКО» Ляшенко арестован по делу о мошенничестве

Суд отправил под арест генерального директора группы компаний «УК ЭФКО» Евгения Ляшенко, которого обвиняют по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Мещанский районный суд города Москвы 30 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ляшенко Евгения Васильевича», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Ляшенко предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и растрате в особо крупном размере.
Ранее суд арестовал миллиардера и председателя Совета директоров АО «УК ЭФКО» Валерия Кустова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключен под стражу сроком на два месяца.
Как писал KP.RU, бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько был задержан в рамках расследования дела о мошенничестве. Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде ареста.