ЕС продлил временную защиту для украинцев еще на год

В начале лета стало известно, что государства ЕС рассматривают возможность пересмотра директивы о временной защите. Речь идет об ограничении ее действия для украинских мужчин призывного возраста. Отмечается, что потенциальные изменения могут коснуться только тех, кто будет подавать заявки впервые.