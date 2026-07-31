ЕС продлил временную защиту для украинцев еще на год

Европейский союз утвердил продление временной защиты для граждан Украины на год. Об этом сообщает «Общественное», ссылаясь на европейского чиновника.
«Письменная процедура по продлению срока действия временной защиты успешно завершилась сегодня после обеда, поэтому эту меру можно считать принятой», — говорится в материале.
В начале лета стало известно, что государства ЕС рассматривают возможность пересмотра директивы о временной защите. Речь идет об ограничении ее действия для украинских мужчин призывного возраста. Отмечается, что потенциальные изменения могут коснуться только тех, кто будет подавать заявки впервые.
Однако в Совете Европы рассказали, что в ЕС набирает популярность тенденция по вынуждению украинских беженцев на родину. Также в Европе фиксируется рост враждебности к украинцам.