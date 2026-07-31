Тетя подозреваемого в похищении россиян в Паттайе заявила о его жестокости

Один из главных подозреваемых в причастности к исчезновению двоих российских граждан в таиландской Паттайе, брата и сестры Назимовых, Тхану Кэттхонг (он же Понг) перенес в детстве насилие со стороны отца и теперь сам часто проявляет жестокость. Об этом рассказала его тетя Рат.
— Он бывает жестоким, так как в детстве его отец обливал водой и прижигал электричеством, наказывал таким образом. Он вообще сыновей не любил, только дочерей любил. Прямо электрическим током бил, провода подносил, — заявила она в эфире тайского телеканала WorkPoint 23.
Последний раз женщина видела Понга 27 июля, в день, когда сотрудники полиции штурмовали дом его предполагаемого соучастника Тхонга, но не обнаружили там ни одного из двоих подозреваемых. Понг в тот день приехал к тете чинить электропроводку.
— Около семи вечера ему позвонили, и он засобирался. Поеду, говорит, в Чантхабури срочно, это жена звонила, сказала, что ребенок заболел. И уехал, — рассказала родственница подозреваемого.
Рано утром 26 июля Диана и Роман Назимовы отправились в круглосуточный магазин, и примерно через полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». После этого они перестали выходить на связь. Незадолго до этого им показалось, что кто-то следит за их телефонами. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».