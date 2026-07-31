С флагом и гимном. С российских боксеров сняли все ограничения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. World Boxing допустила российских боксеров до соревнований под своей эгидой без ограничений — с флагом и гимном страны. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее Федерация бокса России подала заявку на вступление в World Boxing, а генеральный секретарь организации Александр Беспутин отметил, что выступление российских спортсменов будет возможно только при наличии государственных символов.
Важно отметить, что World Boxing получила признание после отзыва соответствующего права у Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Отзыв признания IBA состоялся после затяжного конфликта Кремлева и уже бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Федерация бокса России сохраняет членство и в IBA, которая также проводит континентальные и мировые турниры под своей эгидой. На данный момент боксеры всех стран мира могут участвовать в соревнованиях под эгидой обеих мировых организаций.
Российские боксеры уже в августе начнут выступления на турнирах World Boxing — в последний месяц лета пройдут юниорские первенства Европы, а уже в сентябре сборная России планирует выступить на чемпионате Европы в Болгарии.
Первые отборочные мероприятия начнутся в 2027 году. Весной будущего года сборная России планирует выступить в квалификационном чемпионате мира, который запланирован в Казахстане.
Эксперты в разговоре с ТАСС, в частности, бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю призвали боксерский мир объединить свои усилия и развивать бокс сообща.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин в комментарии пресс-службе организации отметил позитивные аспекты принятого решения. «Очень рады решению исполкома World Boxing о полноправной возможности выступать на международных соревнованиях с использованием национальной атрибутики, — сказал Беспутин. — Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксеров и тренеров. У нас есть календарь, и наши сборные продолжат подготовку в спокойном режиме. Сборная России на каждом боксерском соревновании претендует только на самые высокие места и на первое общекомандное место. Других задач у нас не бывает. Мы продолжим доказывать, что российский бокс один из лучших в мире».