Боец Качанов под миномётным огнём ВСУ эвакуировал раненых сослуживцев

«В ходе выполнения боевой задачи во время выдвижения в тыловой район автомобиль ефрейтора Качанова подвергся миномётному обстрелу со стороны противника. Быстро ориентируясь в сложной обстановке, умело маневрируя вверенной техникой на опасных участках местности, Дмитрий вывел транспорт из-под огня противника, не допустив его повреждения», — говорится в сообщении.