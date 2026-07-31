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Боец Качанов под миномётным огнём ВСУ эвакуировал раненых сослуживцев

Российский военнослужащий Дмитрий Качанов эвакуировал раненых сослуживцев, находясь под обстрелом миномётов украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Дмитрий Качанов эвакуировал раненых сослуживцев, находясь под обстрелом миномётов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ефрейтор Качанов эвакуировал раненых на машине.

«В ходе выполнения боевой задачи во время выдвижения в тыловой район автомобиль ефрейтора Качанова подвергся миномётному обстрелу со стороны противника. Быстро ориентируясь в сложной обстановке, умело маневрируя вверенной техникой на опасных участках местности, Дмитрий вывел транспорт из-под огня противника, не допустив его повреждения», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий доставил боевых товарищей в медпункт, где им была оказана помощь.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

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