Митрополит Варфоломей заявил о нехватке храмов в Новосибирске

В Новосибирске не хватает храмов, считает митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. В интервью Сиб.фм он заявил, что при населении около 1,6 миллиона человек в городе действует лишь порядка 30 храмов, и этого, по его мнению, недостаточно для мегаполиса.