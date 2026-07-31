Митрополит Варфоломей заявил о нехватке храмов в Новосибирске

Митрополит сравнил ситуацию в Новосибирске с Саратовом, где, по его словам, на 900 тысяч жителей приходится 85 храмов.
«Конечно, храмов практически нет, можно так сказать», — сказал Варфоломей.
По его словам, городу не хватает не просто церковных зданий, а доступной храмовой сети, особенно в новых жилых кварталах. Митрополит подчеркнул, что церковь должна находиться рядом с людьми.
«Главная цель, чтобы храм был в шаговой доступности. Чтобы молодая семья, чтобы наши люди пожилые не добирались до храма куда-то очень далеко, чтобы они были рядом», — отметил он.
По мнению Варфоломея, церкви должны появляться не только в центре города, но и в районах новой застройки. Он добавил, что при храмах должны работать воскресные школы, молодежные и социальные направления.
По словам Варфоломея, сейчас вопрос обсуждается с городскими и областными властями. Речь идет о возможности заранее предусматривать участки под религиозное назначение при планировке новых микрорайонов.
«Я думаю, что это будет один из вариантов решения этой проблемы», — заявил он.