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Митрополит Варфоломей заявил о нехватке храмов в Новосибирске

В Новосибирске не хватает храмов, считает митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. В интервью Сиб.фм он заявил, что при населении около 1,6 миллиона человек в городе действует лишь порядка 30 храмов, и этого, по его мнению, недостаточно для мегаполиса.

Источник: Сиб.фм

Митрополит сравнил ситуацию в Новосибирске с Саратовом, где, по его словам, на 900 тысяч жителей приходится 85 храмов.

«Конечно, храмов практически нет, можно так сказать», — сказал Варфоломей.

По его словам, городу не хватает не просто церковных зданий, а доступной храмовой сети, особенно в новых жилых кварталах. Митрополит подчеркнул, что церковь должна находиться рядом с людьми.

«Главная цель, чтобы храм был в шаговой доступности. Чтобы молодая семья, чтобы наши люди пожилые не добирались до храма куда-то очень далеко, чтобы они были рядом», — отметил он.

По мнению Варфоломея, церкви должны появляться не только в центре города, но и в районах новой застройки. Он добавил, что при храмах должны работать воскресные школы, молодежные и социальные направления.

По словам Варфоломея, сейчас вопрос обсуждается с городскими и областными властями. Речь идет о возможности заранее предусматривать участки под религиозное назначение при планировке новых микрорайонов.

«Я думаю, что это будет один из вариантов решения этой проблемы», — заявил он.